Rosángela Espinoza sobre el ‘bonito’ Austin Palao: “Es lindo por dentro y por fuera”

La ‘chica selfie’ no tuvo reparos en realzar todos los aspectos positivos y que le gustan de su amigo, Austin Palao.

Rosángela Espinoza se animó a interactuar con sus seguidores y responder algunas de las preguntas más comunes de sus fans. La ‘chica selfie’ recibió una consulta sobre lo que le gusta de su amigo cercano, Austin Palao.

“Hablemos del bonito, ¿qué me gusta de Austin?”, inició diciendo ‘Rous’ al recibir la pregunta sobre el ex ‘chico reality’, Austin Palao.

‘Rous’ no dudó en echarle flores al hermano de Said y resaltar a gran escala todas las buenas cualidades de Austin. “Que es lindo por dentro, por fuera, es un buen chico, tiene unos ojos muy bonitos. Es lindo, por eso lo cuido mucho”, respondió Rosángela con mucha sinceridad.

Cabe señalar que en más de una ocasión se han generado algunas dudas en torno a la real relación que existe entre Austin y ‘Rous’. Y es que esta no es la primera vez que Rosángela le echa flores a hermano de Said, sin embargo, ha dejado en claro también que ellos son solamente amigos.

Por otro lado, Austin actualmente está envuelto en rumores y dudas acerca de salidas con Flavia Laos. El modelo y la actriz generaron mucho revuelo en redes sociales al confirmarse que recibieron el Año Nuevo 2022.

La ‘chica selfie’ sorprendió con nuevas revelaciones sobre la posibilidad de incursionar en el mundo de Onlyfans y ganar allí dinero extra.

Rosángela Espinoza se animó a conversar con sus seguidores y responder algunas de las consultas más comunes de sus fans. La popular ‘Rous’ recibió una vez más la consulta de si podría crear contenido en Onlyfans.

“¿Sacarías un Onlyfans?”, preguntó uno de los seguidores de la ‘chica selfie’. Ella pensó bien en su respuesta unos segundos antes de lanzarla, pues consideró la gran cantidad de dinero que podría ganar de incursionar en esa plataforma.

“Me haría millonaria… No, no hay forma”, dijo ‘Rous’ luego de unos segundos. Y es que la ‘chica selfie’ asegura que está trabajando duro y parejo para no tener la necesidad de ingresar a Onlyfans, además está segura de que hacer ese tipo de contenido no es lo suyo.

“(…) Por eso estoy estudiando, haciendo mis empresas. No, no va conmigo”, finalizó Rosángela.

