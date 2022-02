Rosángela Espinoza sorprende con nuevo curso de especialización

Compartir Facebook

La popularmente conocida como ‘Chica selfie’ dio que hablar estos días porque compartió en sus redes una muy buena noticia y es que al parecer la modelo no está enfocada en volver a los realitys sino en sus estudios.

Mediante historias de Instagram la modelo animó a sus seguidores a adivinar en que curso estaría matriculada este verano a lo que muchos dijeron contabilidad, administración hasta que uno le atinó al a respuesta.

«Futura Digital Marketing, es bueno llevar algunos cursos que me van a permitir saber y conocer mucho más de mi empresa, mi trabajo y mi carrera», dijo muy animada ‘Rous’ quien ha demostrado querer superarse día tras días.

Además, la modelo avisó a sus fans que estará momentáneamente desaparecida en sus redes por el tiempo que le demanda estar en clases y sus diversos exámenes.

«Si estoy desaparecida ya lo saben. No solo es hacer fotos y tiktoks. Para todo hay tiempo», finalizó Rosángela en sus redes.

Como se recuerda se había rumoreado que Rosangela junto a los hermanos Agostini y Austin Palao volvería al reality de competencia ‘Esto es Guerra’ pero aun la modelo no confirmó ni negó nada.

Rosángela Espinoza arremete contra ‘chinita’ por asegurar que ‘chica selfie’ ‘traicionó’ a eeg

Fiel a su estilo, la modelo Rosángela Espinoza, habló sobre el spot promocional de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ y sobre el posible ingreso de Jazmín Pinedo como conductora del reality.

Como se sabe, en el video promocional se menciona la posibilidad de traer nuevamente a Rosángela Espinoza; sin embargo, la ‘Chinita’ menciona que ella no puede volver a ser convocada debido a que traicionó al programa luego de ser eliminada de la competencia.

Esto no habría sido del agrado de la popular ‘Chica Selfie’, quien utilizó su cuenta de Instagram para lanzar algunos dardos, recordándole a Jazmín que ella en algún momento se fue de América Televisión para iniciar una nueva etapa en otro canal.

“1. “El burro hablando de orejas” Ya no te acuerdas. 2. Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando?”, se lee en su historia.

Asimismo, ‘Rous’ aseguró que para ella no es difícil volver a entrar al canal (América Tv), sino que no desea volver. “3. No es difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. ¿Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente. 5. Siempre estaré agradecida por la oportunidad”, agregó la modelo.