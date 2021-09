Rosángela Espinoza vuelve a ser suspendida en EEG: “No me siento cómoda”

Compartir Facebook

Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al revelar que nuevamente la producción de Esto es guerra (EEG) la ha suspendido por incumplir con su trabajo.

En esta oportunidad, la popular ‘Rous’ aseguró que quiere “su libertad’ dejando en intriga a más de uno sobre una posible salida de la ‘Chica Selfie’. “Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más!!!”, escribió Rosángela.

Después, Rosángela Espinoza explicó que fue suspendida por no acudir a las grabaciones de ‘La academia’. Según comentó porque estaba grabando tiktoks y debía entrenar.

“Hoy fui al programa, pero como ustedes saben el programa empieza a las 7:10. Me suspendieron porque o llegué a la grabación de las 3 de la tarde en ‘La academia’, pero bueno suele pasar ¿no? Una primera vez”, afirmó Rous.

Rosángela Espinoza ‘echa’ a Pancho: “Él es coqueto y yo soy medio tóxica”

La popular ‘chica selfie’ reveló que su compañero es muy ‘coqueto’ y que a ella le gusta los chicos ‘seriecitos’, pues ya no está para una relación pasajera.

Rosángela Espinoza contó más detalles en el programa ‘Estás en todas’ sobre su beso con Pancho Rodríguez en ‘La Academia’ de EEG y afirma que no siente nada por su compañero pues solo es una actuación.

“Se nota que él es coqueto.. y yo soy medio tóxica, a mí me encantan los chicos seriecitos, obviamente no descarto nada”, indicó. Además no descarta tener una relación más adelante con el chileno, pues se llevan muy bien y que existe ‘química’ entre ellos.

