Rosángela estalla contra Patricio: “yo no soy tu enamorada para que me hables así”

Durante la última emisión de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza no se guardó nada y explotó contra Patricio Parodi, quien en un momento de tregua con Rafael Cardozo se dirigió toscamente a la ‘Chica selfie’.

El hecho ocurrió cuando el brasileño, capitán de los combatientes, eligió a Rosángela Espinoza y pidió que Patricio elija a Micheille Soifer.

Al respecto, ‘Pato’ Parodi lanzó tremenda afirmación que puso los pelos de punta a la influencer, que enseguida, no dudó en responderlo. “Me da pena lo que va a pasar con Rosángela si la escojo, me da pena porque siento que si escojo a esta chica que ya se ha enfrentado a ti varios años te va a arrastrar en competencia y en el micro”.

Las declaraciones no fueron del agrado de Rosángela Espinoza, quien respondió con firmeza al capitán del equipo de los ‘guerreros’. “La verdad es que ya mucho. Patricio, relájate, yo no soy tu enamorada para que me hables así”, replicó.

Magaly le da con palo a Rosángela por volver a EEG: “La universidad no le sirvió para nada”

Magaly Medina estuvo con la lengua afiladísima y le dio con palo a todos los chicos ‘reality’. Entre ellos, a Rosángela Espinoza quien hace unos meses aseguró que su etapa de ‘chica reality’ había llegado a su fin luego de que la echaran de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, parece que se olvidó de todo lo malo y decidió darle una segunda oportunidad al programa. Magaly se pronunció al respecto y criticó duramente a ‘Rous’ por la poca utilidad que le va a ser el haber terminado su carrera.

“Deberían aprovechar esta época de gloria que tienen para por lo menos financiar una carrera y si estudias una carrera, tratar de avanzar en esa carrera. No como la ‘Rous’, que nos cachetea con su certificado de la universidad, pero no le sirve de nada porque luego intenta ser bloguera, irse por otros países, pero qué le queda, la vieja confiable”, señaló Magaly.

