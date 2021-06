Rosángela habría viajado con nuevo galán a Cusco para apoyar el turismo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La siempre polémica Rosángela Espinoza decidió darse una escapada a la ciudad imperial de Cusco el último fin de semana, sin embargo, la travesía lo habría realizado bien acompañada.

Aunque la modelo negó haber visitado Machu Picchu con un presunto nuevo galán, aclaró que viajó como influencer de viajes y a fin de contribuir con la reactivación del turismo.

“Siempre agradeciendo la linda oportunidad que tengo como esta nueva etapa de mi vida como influencer travel, que estoy viajando, conociendo el Perú, todos los rincones, para reactiva del turismo”, comentó la popular ‘Rous’.

También te puede interesar: ¡Crueldad total! Influencer hace la ‘finta’ de regalar un iphone a niña y luego se lo quita

Asimismo, la ‘chica selfie’ sorprendió al revelar que iba a viajar con Tomi Narbondo y su familia, pero finalmente él decidió escoger como su compañera de viajes a Ducelia Echevarría. Esto, en definitiva no le gustó para nada.

“Moví cielo, mar y tierra para que se una al tour. Me sorprendió, yo creo que esa fue la persona que sumó al final al viaje”, agregó.

¿Se nos casa? Rosángela fue captada con anillo de compromiso

Desde hace ya algún tiempo la guapa chica ‘reality’ luce soltera y feliz enfocada en sus proyectos, sin embargo un detalle alarmó a todos sus fans enamorados.

También puedes ver: Andrea Torres es vacunada a tres meses de convertirse en mamita

Las cámaras de canal 4 sorprendieron a la popular ‘Rousse‘ con un brillante anillo en la mano lo que despertó la curiosidad de la reportera y no dudó que preguntarle si se trataba de un nuevo galán.

Una apurada y algo nerviosa Rosángela Espinoza salió caminando esquivando las preguntas de la reportera de América Espectáculos. «Justo me lo puse, pero no hay nada de especial, yo me lo compré«, dijo la modelo.

Versión que no convenció a la reportera por lo que la siguió persiguiendo entre risas para poder saber la verdad si ese anillo tenía un escondido galán.

Al cabo de unos minutos Rosángelo aceptó que fue un regalo de una persona del pasado y que decidió usarlo ese día.

«Si me lo regalaron, pero ya es un detalle del pasado«, dijo aclarando nuevamente que no la vinculen con nadie porque se encuentra soltera y no hay nadie ‘que le mueva el piso’ aún.

MIRA TAMBIÉN: ¿Se queda en el Perú? Melody no descarta participar en programa de tv