Rosángela le da la “bienvenida” a Jossmery

Luego que Jossmery Toledo comentara que fue tentada para ingresar ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza señaló que de su parte no tiene ningún problema con la expolicía y si “tiene talento” el reality es una gran ventana para darse a conocer.

“Si sabe bailar y le pone esfuerzo y las ganas del mundo, claro que sería bueno que la tengamos en EEG. El programa es una ventana para demostrar tu talento. Ahora, yo no soy la productora para decir si debe o no ingresar. Solo diré que sería un rostro nuevo y una buena oportunidad para cualquier persona. Más aún en esta circunstancia donde la mayoría no tiene trabajo”, comentó ‘Rous’ que asegura que la pandemia la cambió por completo y ahora no quiero más peleas con sus compañeros.

De otro lado, la popular ‘chica selfie’ sabe que no siempre estará en los programas de competencia y a diferencia de otros chicos reality que quieren hacer carrera en la actuación o conducción, ella confesó que le gustaría desarrollarse como productora de televisión. “Me veo detrás de cámaras, por ejemplo, producir una película, ser la productora de un programa de televisión, como Peter Fajardo en EEG”, indicó.

Sobre el alejamiento de Sheyla Rojas de la televisión, Rosángela lamentó lo sucedido y le aconsejó que tenga cuidado con la gente que se rodea.

“No es mi amiga, pero le mando todas mis fuerzas en este momento complicado. Sheyla va salir de esto, es una mujer fuerte. Son caídas y hay que levantarse. Solo que ahora debe darse cuenta que hay amistades que no le suman”.

