La modelo Rosángela Espinoza es una de las más activas en redes sociales, sin embargo, jamás se imaginó que le harían preguntas incómodas.

‘Rous’ pidió a sus seguidores el clásico jugar el clásico ‘Verdadero o Falso’ en Instagram. La primera pregunta que publicó fue si medía 1.60. A lo que ella aclaró:

“¿Quién te ha dicho que mido 1.60? Recuerda que participé en Miss Perú. Mido un metro sesenta y tantos, pero paso el metro sesenta”, dijo en sus historias de dicha red social.

También le preguntaron: “¿Te consideras una persona creída? Y ella respondió sin problemas: “Esta pregunta me gusta, me gusta. ¿Si soy creída? Déjenme decirles que no soy creída. Aunque muchos digan por ahí: ‘Rous es creída, antipática y todo lo demás’. No crean”.

La influencer jamás se imaginó que en la siguiente, le preguntarían lo mismo. Esto le fastidió hasta el punto de ponerse a ‘llorar’.

“Me dicen si soy creída, que soy antipática y ahora que no soy sociable”, dijo. Tras responder esta pregunta, ‘la barbie’ decidió no responder más preguntas.

