Rosángela no quiso reconocer que Carloncho es su ex

Una de las relaciones que se hizo conocida en la televisión de Rosángela Espinoza fue la que tuvo con Carloncho, pues ambos mostraban su amor en las redes sociales.

Sin embargo, al popular ‘chica selfie’ parece querer olvidar ese ‘amor’ con el ahora conductor de televisión, por lo que en un juego de su reality quiso negarlo.

Mientras se encontraban en un reto de adivinanzas, Gian Piero Díaz competía por lo que la palabra que Rosángela debía adivinar era ‘Carloncho’.

Cuando Gian Piero Díaz le dio la pista y le dijo: ‘Tu ex enamorado. Que conduce un programa al mediodía’, Rosángela se negó a responder y dijo: ‘Ay no’.

Por su parte, Gian Piero la presionó, pero Rosángela explicó: ‘Ay no te pases, ay no, no, no recuerdo es pasado’, pero terminó respondiendo: ‘Carloncho’.

Definitivamente, la chica selfie parece no querer hablar de su pasado, sobre todo con Carloncho, pese a que en muchas oportunidades ninguno ha tenido comentario negativos contra el otro..

