Una de las modelos con más tiempo en los realitys es Rosángela Espinoza, la misma que ingresó en primer lugar a Combate, en el que según reveló en reiteradas ocasiones, le crearon una “relación con Zumba” del cual se arrepiente”, pero posteriormente llegó a Esto es guerra, donde ahora se encuentra trabajando y vuelve a causar revuelo con una confesión más.

En diálogo con América Espectáculos, Rosángela Espinoza primero agradeció el espacio pues quería aprovechar en agradecer a Fabio Agostini que, a raíz de su lesión, fue a atenderla desinteresadamente. “Me mandó un mensajito, me dijo cómo estás, me mandó una recomendación, que me vende cuando compita porque él lo hace y la verdad que me siento contenta de tener amistades así, que aporten y que se preocupen de mí cuando… que estén en las buenas y las malas, ahí se ven los amigos”.

Luego, Rosángela Espinoza fue preguntada por su experiencia en Combate: “Fue mi primer casting, tengo que resaltar eso, que no toqué primero la puerta a Esto es guerra, no sabía quién era el productor, no tenía conocidos, pero sí me dieron el dato para ir al casting de Combate, así que fue mi primer reality”.

La popular ‘Chica selfie’ contó que en el reality se burlaban de ella. “Para mí no fue bacán, debo de admitir que no fue bacán para mí porque, número uno, en competencia estaba muy mal porque salía del certámen del Miss Perú, de una preparación más delicada, no hacía máquinas sino cardio, entonces no estaba preparada físicamente para competir en Combate porque la verdad es que las pruebas (…) en ese momento era frustrante no pasar y de verdad que no tuve apoyo, se burlaban de mí”.

