Rosángela pide ayuda para su sobrino con leucemia: “Necesitamos donantes de plaquetas”

La popular ‘Rous’ no la viene pasando nada bien y utilizó las redes para pedir una donación para su sobrino de tres años que sufre de una terrible enfermedad.

Hace unas semanas, Rosángela Espinoza contó con mucha pena que su sobrino fue diagnosticado con leucemia. Ahora utilizó sus redes sociales para contar que el pequeño necesita una donación pues está atravesando por una quimioterapia.

‘Rous’ utilizó sus redes sociales para hacer aquel pedido y tratar de expresar lo importante que es la donación para su sobrino. “Necesitamos donantes de plaquetas… Como todos saben mi sobrinito Ian de tres añitos está ya por su tercera semana de quimioterapia y necesita plaquetas”, dijo.

La misma ‘chica selfie’ será una de las donantes del pequeño, pero recién lo podrá hacer hasta el fin de semana pues está en competencia en EEG. “Donar sangre salva vidas, yo lo voy a hacer el día sábado porque ahorita estoy en competencia. Pero iré lo más pronto, voy a ir corriendo y voy a poner mi brazo para donar. Sí lo he hecho, pero ahora más”, agregó.

‘Rous’ dedica mensaje a su sobrino

La popular ‘Rous’ decidió aprovechar las cámaras para enviarle un saludo especial a su sobrino a quien, según contó, le están “poniendo poder” en la quimioterapia. Y es que la ‘chica selfie’ ha creado un universo para el pequeño en donde él es Spiderman.

“Él está feliz, está radiante, está fuerte, le están poniendo poder porque él es Spiderman. Yo sé que me estás viendo y te mando un súper beso, no dejes de sonreír porque tú eres hermoso, bonito como la tía”, expresó Rosángela. Al parecer, en todo momento, ella trató de que su sobrino, quien seguro la estaba viendo, no se ponga triste por lo que ella pueda decir.

