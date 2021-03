¿Nace el amor? Rosángela y Facundo en peleitas por bailes TikTok

Compartir Facebook

¡Aya yay! Rosangela Espinoza, se mostró totalmente asombrada en sus historias de Instagram al ver que su compañero , Facundo González, subió un video bailando en Tik Tok. Al ritmo de los reguetoneros Wisin y Jhay Cortez, Facundo sacaba ‘cachita’ a la popular ‘chica selfie’ quien le habría pedido hacer videitos juntos.

Rosángela dijo estar indignadísima pues afirmó que desde hace un buen tiempo le pidió al «Guacho» hacer un video bailando en TikTok. Pese a sus pedidos él se negó a querer hacerlo, ya que no sabía bailar.

Foto: Rous quejándose de Facundo

Facundo se ríe de Rous

Por su parte el popular ‘Guacho’ no se quedó callado y respondió a «Rous» lo siguiente: «Quiero comentarle que si no hicimos el baile era porque ese día de verdad que me dolía la espalda y me sentía muy cansado».

Además, también resaltó un poco de celos, pues la guerrera hace muchos vídeos con Pancho Rodríguez y que siempre lo deja de lado para realizar esta clase de coreografías.

«Haces mucho Tik Tok con Panchito, te veo bien ahí, me dejas mucho de lado, avisas a último momento, entonces también no te pases», sentenció Facu. ¿Será que nace el amor entre estos dos?

