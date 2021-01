‘Rous’ anuncia viaje, se despide de perrito y olvida que su pasaporte venció

Compartir Facebook

Se olvidó de un pequeño detalle. Rosángela Espinoza es una de las guerreras preferidas del reality ‘Esto es Guerra’, ella enamora a muchos de sus fans con sus ocurrencias. Ella anunció que viajará hoy domingo a Cancún, México, sin embargo se habría olvidado de un detallito.

Viaja fuera de Perú

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza contó por qué se encuentra ausente en sus redes sociales. Como se recuerda, ella es muy activa, siempre muestra su día a día.

“Estoy alistando mi maleta y estoy un toque desaparecida. Lo que pasa es que mañana me voy a Cancún y debo terminar de alistar mi maleta”, reveló ‘Rous’, dándose un tiempito para contarnos su día.

Foto: Historias Rosángela

‘Rous’ y sus ocurrencias

Rosángela tenía un rostro preocupado pero no perdía su toque pícaro, ella sabía que horas antes anunció su salida de Perú e incluso ya se había despedido de su perrito.

Pese a hacer todo eso, ‘Rous’ contó que se había olvidado de un pequeño ‘gran’ detalle.

“Debo ir temprano al aeropuerto porque mi pasaporte ha vencido, así que tengo que ir a Migraciones con el bording pass para que me den mi pasaporte. Eso suele pasar, es que como hace tiempo no viajo, recién me doy cuenta. Pero hay solución para todo”, dijo entre risas.

Recordemos que al igual que ella, otros chicos reality como Alejandra Baigorria, Said Palao y Mario Irivarren han viajado fuera del Perú.

