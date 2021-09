‘Rous’ da su bendición: “Patricio y Luciana están solteros, ¿por qué no?”

Compartir Facebook

¡Sin ´paltas’! La chica reality le desea lo mejor a sus dos compañeros y aconseja de que se olviden de los ‘códigos’ pues la vida es corta y hay que disfrutarlo.

Rosángela Espinoza sorprendió a todos al dar su bendición a sus compañeros Luciana Fuster y Patricio Parodi y aseguro que no tiene nada de malo que ellos inicien una relación, pues ambos están solteros.

“Ese beso parece muy real, olvídate, un fuego. Creo que es parte de la actuación, yo creo que Patricio quiere ser actor y lo está haciendo muy bien”, indicó.

Además apoyó que Patricio y Luciana puedan tener un posible romance: “Puede pasar ¿si o no? Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”.

Indicó que Flavia es parte del pasado del ‘Pato’ y que tiene derecho a rehacer su vida: “Flavia ya quedó en el pasado, me imagino, para Patricio, o quién sabe. Mira, a mi siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban yo decía ojalá que vuelva, pero creo que yo que esta vez como que ya.. Yo creo que si tenía la intención de volver Patricio con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana, definitivamente”, aseguró.

“ME ENCANTARÍA POSTULAR AL CONGRESO”

¡Fuertes declaraciones! La popular ‘chica selfie’ reveló que le gustaría ser congresista e indicó que años atrás le pidieron que postule.

Luego de que un periodista la confundiera con una congresista del partido de ‘Fuerza Popular’, la chica reality se pronunció a través de su cuenta de Instagram y se confesó para todos sus seguidores.

“Me llamaron para postular al Congreso y les dije que no quería terminar mi carrera”, contó a sus fans.

Además sorprendió a muchos cuando indicó que le encantaría ser parlamentaria: “Ahora que ya terminé sí me encantaría. La Roucha congresista. A un futuro, solo una vez”, decía en la descripción del post.

