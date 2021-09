‘Rous’ ‘echa’ a EEG y confiesa que le gustaría quedarse en ‘Guerreros México’

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Rosángela Espinoza no dudaría en quedarse en tierras aztecas para ser parte del reality ‘Guerreros México’.

¡Qué fuerte! La popular ‘chica selfie’ dio unas fuertes declaraciones al confesar que se quedaría en México y que no volvería a EEG tras un incómodo momento que pasó en la competencia de “Esto es guerra” vs “Guerreros 2021”.

Todo empezó cuando un usuario le preguntó a ‘Rous’: “¿Si te contratan en México, aceptarías?”, a lo que ella respondió con un ‘Sí’.

Además aprovechó en aclarar que ella no lloró por temas familiares, sino por un problema laboral, pero no quiso con exactitud a qué se refería.

DISTANCIADA DE PANCHO

La popular ‘Rous’ comentó en redes sociales que Pancho Rodríguez dejó de hablarle y parece que los coqueteos entre ambos ‘guerreritos’ han llegado a su fin.

Rosángela Espinoza está en México compitiendo por ‘EEG Perú’ sin embargo, se dio un tiempo para hablar con sus seguidores. Ella hizo una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores pudieran interactuar un poco más con ella.

Muchas preguntas fueron acerca a la competencia en México, pero sin duda las preguntas acerca del ‘Pato’ y Pancho no podían quedar de lado. “’Rous’, ¿por qué Panchito y tú están molestos?”, preguntó uno de los seguidores de Rosángela.

Ella fue muy franca y respondió que no sabe la razón, pero Pancho había dejado de hablarle sin explicaciones. “Él me dejó de hablar un día y aún no sé el porqué. Seguro que me comentará cuando lleguemos a Perú. Ahora sí hablamos es por la competencia, nada más”, comentó ‘Rous’.

Asimismo, Rosángela dejó en claro que ella y Pancho son solo amigos. Y descartó que su distanciamiento se deba a los celos. “Nada que ver. Solo somos amigos. Además él está bien concentrado en la competencia”, finalizó Rosángela.

El periodista Samuel Suárez no pudo evitar referirse a la competencia de ‘Esto es Guerra’ Perú, y ‘Guerreros México 2021’. El popular ‘Samu’ se burló del ‘papelón’ que hicieron los ‘guerreritos’ en México porque estaban esperando sus usuales competencias de TikTok o actuar en ‘La Academia’.

“Los chicos de Esto Es Guerra llegaron a México y habrán dicho: ¿Dónde está la guerra de Tik Toks?, ¿Dónde está la academia?, no entiendo. ¿Competencia?, ¿Qué es eso? Mi uña se va romper”, dijo ‘Samu’ burlándose del tipo de competencia de tienen usualmente en el programa.

