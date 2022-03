Rubén Blades pone paños fríos en bronca con reguetonero J Balvin

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tal como lo había anunciado, el cantante Rubén Blades lanzó un nuevo tema a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre el polémico enfrentamiento entre Residente y J Balvin, el cual ha remecido la industria musical.

El salsero rapeó varias estrofas de su canción intentando poner paños frío a la rivalidad entre los artistas urbanos. “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, señala al inicio del videoclip.

En otro momento de la canción, el intérprete de “Amor y control” aclara que entre él y Residente hay una gran amistad: “Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René porque lo quiero como hermano”.

Esto te puede interesar: J balvin responde a residente con una frase a la “tiradera” del puertorriqueño

Mientras Rubén Blades intenta aconsejar a Residente a controlar sus impulsos, también hace una clara referencia a la actitud de J Balvin. “Cuando a veces la rabia, a mi razón es ronca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca’. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille, a veces es mejor”, se le oye decir.

“Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. Cálmese escuchando el álbum ‘Salswing’. No le pongas atención a esas cosas”, finaliza el rap.

Flavia Laos causa revuelo con mensaje.

La actriz y modelo Flavia Laos confirmó su regreso a Twitter, red social donde decidió reabrir su cuenta. Y su primera publicación fue un mensaje romántico inspirado en el amor, reafirmando que su relación con Austin Palao va mejor que nunca. “Todas las chicas merecen a un chico que las haga olvidar que algún día les rompieron el corazón”, es el mensaje que escribió Flavia Laos en su tuit, generando cientos de ‘likes’ y decenas de comentarios de sus seguidores.