Ruby Palomino: “Mi género musical no me exige mover el totó”

La cantante huancaína Ruby Palomino, recientemente ganadora de ‘El Artista del año’, viene recibiendo duras críticas tras derrotar a Yahaira Plasencia. A todos sus ‘haters’, la artista les dijo que siempre amará el rock.

“El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia, yo puedo cantar huayno, chicha o balada, no obstante, siempre tengo que mantener eso. Es fácil imitar al artista, pero tratar de hacer tuya la canción ha sido un reto para mí como artista, explicarle eso a la gente”, dijo.

Afirmó que su música no necesita que ella sea una excelente bailarina, sin embargo, hizo un gran esfuerzo para llegar a la final de El artista del año.

“Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó”, agregó.

“Merece internacionalizarse”

Gigi, aprovechó el espacio para llenar de elogios a Ruby Palomino: “Este programa obviamente nunca va a hacer lo que el público quiere, sino lo que la producción decida en aras al rating y al show. Hasta ahí todo bien, es válido, así es la tele”.

“Lo que sí quiero es felicitar de una forma, pero así parada de pie, como foca aplaudiendo es a esta chica Ruby Palomino, canta espectacular. Sino ganaba ella, yo iba a hacer huelga de hambre en la puerta del canal porque se merece todos los premios”, agregó.

La conductora de ‘Amor y Fuego’ también reconoció el gran talento de Ruby Palomino y más bien dijo tener el suficiente para internacionalizarse. “Esta chica merece internacionalizarse, Sergio George, Tito, deberían llamarla… Esta chica tiene nivel internacional, ojalá que un productor del extranjero le eche”, concluyó.

