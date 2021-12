Ruby Palomino se consagra campeona de ‘El Artista del Año’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ruby Palomino, quien llegó como el flamante jale, luego de ganar ‘La Voz Perú’, estuvo muy nerviosa y, al lado de Yahaira Plasencia, se mantuvo impaciente hasta la llegada de los resultados. Gisela Valcárcel quedó boquiabierta por la artista que eligió el público.

La huancaína se convirtió en la ganadora, alzó la copa y sus compañeros celebraron la noticia por el gran reconocimiento y talento de la figura pública. La madre de Palomino estuvo presente y le dio aliento en todo momento.

También puedes ver: “El mejor en la historia de EEG y Combate”, le dijo Nicola a Pancho Rodríguez

Tras alzar la copa entre lágrimas sin poder creer que se llevó el triunfo, la artista de Huancayo comentó: “Gracias. Muchas gracias. Siempre he dicho, nunca dejen de soñar. Disciplina, trabajo y esto va para toda mi gente de mi país profundo”. “Crean en ustedes, en su cultura, en sus padres, en ustedes”, manifestó emocionada junto a su progenitora que la abrazaba.

En el tercer lugar quedó Estrella Torres tras interpretar ‘Yo no me doy por vencido’ de Luis Fonsi, mientras César Vega quedó en cuarto lugar.

“Este año perdiste a tu papá. Ruby Palomino créeme que soy la voz de miles de peruanos. Tienes tanto para hacer. Tu estilo le ha dado un giro a la música peruana. Tampoco necesitas ese trofeo para ser la Artista del año”, le dijo Gisela Valcárcel a Ruby antes de conocer el resultado.

También te puede interesar:«Es como un regalo volver», dijo Magdyel Ugaz tras su retorno a AFHS

Yahaira Plasencia sobre EEG: “si quieren contratarme de jurado, no quiero subir cubos”

En diálogo con ‘América Espectáculos, Yahaira Plasencia descartó regresar a ‘Esto es guerra’ para volver a ser ‘guerrera’; sin embargo, señaló que si la llaman para ser jurado de algún concurso de baile, lo vería con buenos ojos.

La intérprete de ‘Y le dije no’ aclaró que ya le puso punto final a las competencias hace mucho tiempo. “No (regresaría a Esto es guerra) porque cuando estuve dos o tres meses me dolía todo el cuerpo. Aparte de eso no hacía nada. Peter o Mariana (productores del programa), si quieren contratarme que sea de jurado, baile, canto ustedes saben. Que no me hagan subir los cubos, agarrar las cosas, ni tirarme de 25 metros, ya no más”, dijo la salsera.

Vale decir que Yahaira Plasencia a pesar que se esforzó dando su máximo 100% en la competencia, nunca fue de las mejores, por eso se sinceró y descartó que los saltos y armas tuercas sea lo suyo.

Recordemos que la cantante salió con roche del programa del 4 a raíz de su escándalo de la maletera el día de su cumpleaños. En el lugar también se les vio a Pancho Rodríguez y Facundo González. Estos últimos sí regresaron al programa reality, sin embargo, la salsera no.

Mira también: «Tiene síndrome de Estocolmo», dijo abogado de Dalia tras abandonar su defensa