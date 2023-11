¿Ruge el “Tigre”? Entrenador mundialista sería el reemplazo de Mauricio Larriera en Alianza Lima

¡NADIE LO QUIERE! Los decepcionantes partidos de Alianza Lima en la final ante Universitario han dejado mucho que desear respecto a Mauricio Larriera. El entrenador uruguayo no convenció en ninguno de los dos encuentros y, de lejos, Jorge Fossati le ganó el duelo de las pizarras. Por ello, desde La Victoria analizan seriamente la posibilidad de que el entrenador uruguayo no continúe en Matute y alistan la verdadera bomba con la llegada de un entrenador mundialista.

¿Quién será el entrenador de Alianza Lima?

Mauricio Larriera tiene contrato hasta fin de año con Alianza Lima y cuando se pensaba alargarle por toda la temporada 2024, esto quedará en stand by. La final perdida ante Universitario es un duro golpe para toda la fanaticada, sobre todo por como se perdió, ya que en los dos partidos, los cremas fueron ampliamente superiores.

El cambiar su sistema de un partido para otro, una aparente mala relación con los jugadores entre otros factores que, seguramente, saldrán a la luz más adelante, serían los motivos para la destitución en el cargo de Mauricio Larriera, quien perdió el mano a mano con Fossati.

Por ello, en Matute esta vez quieren elegir bien y ser muy cuidadosos con el entrenador que elijan. Diversos CVs han llegado, pero hay un par que llaman la atención, ya que son entrenadores con amplia experiencia, no solo en clubes, sino también, en selección, jugando incluso un mundial.

🚨¡FUERA!🚨 Mauricio Larriera no es más DT de Alianza Lima. Su inexplicable planteamiento del último miércoles terminó por sepultar toda posibilidad de continuidad. La prioridad: Ricardo Gareca. Hay acercamientos. pic.twitter.com/NM07gXRBKD — CÓDIGO BLANQUIAZUL (@CodBlanquiazul) November 10, 2023

Ricardo Gareca es el principal deseo de los blanquiazules. Según reveló el propio “Tigre”, en algún momento tuvo un acercamiento con el club victoriano, sin embargo, rechazó la propuesta ya que necesitaba “alejarse del Perú futbolísticamente”. Sin embargo, en los últimos días se le ha visto al “Flaco” por suelo peruano, por lo que el interés volvió a instalarse.

¿Y las otras opciones?

Otro de los nombres voceados es Jorge Luis Pinto. El entrenador mundialista con Costa Rica en Brasil 2014 también es del agrado de la dirigencia, por lo que no se descarta un posible acercamiento con el colombiano.

Esto se refuerza con las declaraciones que dio hace más de un año, donde señaló que le gustaría volver a ponerse el buzo íntimo. “Hay que mirarlo con calma, no emocionarnos, ya no estoy para eso. Me encantaría porque es un club que tiene que ser ganador. Me gustaría y encantaría darle un status internacional, que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días”, sostuvo el estratega en el Portal Menú Deportivo.

Qué manoseado el nombre de Jorge Luis Pinto cada vez que Alianza Lima se queda sin entrenador, lo incómodo que debe estar, o tal vez ya se acostumbró. — José Román (@JoseRomanh93) November 9, 2023

Con menor chance, estaría Gustavo Costas. El popular “Garganta de Lata” es entrenador libre tras su corto paso por la selección de Bolivia y queda el recuerdo de aquella excelente Copa Libertadores 2010, donde Alianza Lima logró avanzar hasta octavos de final, siendo eliminados por la U de Chile en un polémico partido en Santiago.

¿Quién será el nuevo entrenador aliancista? Lo más probable es que se conozca antes de fin d año, para que tenga tiempo de planificar la pretemporada y los refuerzos del equipo, con miras a la Liga 1 2024 y la Copa Libertadores.