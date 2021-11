‘Rulitos’ aplaude la relación de Brenda y Julinho: “Ahí sí, no hay bailarín que vaga”

Compartir Facebook

¡Echa flores! Janet Barboza sigue mandando indirectas a Melissa Paredes y esta vez elogio la relación de la parejita, ya que Brenda respeta a su pareja y no se involucra con su bailarín.

La popular ‘Retoquitos’ sigue arremetiendo contra su ex compañera de conducción y realizó una referencia sobre el ampay y comparó con la parejita brasileña. Pese a que Brenda participa en ‘Reinas del Show’ no saca los pies del plato como lo hizo Melissa.

“TUVE QUE CUESTIONAR A MI COMPAÑERA”

La conductora Janet Barboza llegó como invitada a ‘El Reventonazo de la Chola’ y se refirió a las polémicas preguntas que le hizo a Melissa Paredes en la entrevista en ‘América Hoy’.

“El momento que más me ha costado ha sido tener que entrevistar a una de mis compañeras, sin duda ha sido muy difícil por la situación porque no era un programa normal, no era un programa más, era un programa en el que tenía que cuestionar a mi compañera”, afirmó.

Posteriormente, Janet fue consultada si un barco se hunde a cuál de sus compañeros salva. La conductora, sin rodeos, respondió. “En aras de lo justo y la objetividad, no salvo a ninguno. No los salvo para que ninguno se me resienta”.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ dijo que hace caso omiso a los que la critican. “El hate siempre ha existido, solo que no había los medios. Hoy en día tienes el teclado en la mano, el teléfono y te expresas. Entonces, hay algo que tengo bien claro, mientras hablen de ti es porque funcionas, una vez que dejen de hablar de ti es porque ya eres periódico de ayer, yo me preocupo cuando no hablan”, dijo con una sonrisa en el rostro.

‘Peluchín’ aplaude a Janet Barboza por cuestionar a Melissa: “Hizo su trabajo, la puso al frente”

Rodrigo González resaltó el trabajo de Janet Barboza por hacer preguntas bien directas a su compañera de trabajo tras ser ampayada con su bailarín aún siendo esposa del jugador.

“Hoy sí me cayó bien la ‘Retoquitos’ hay que decirle no hay que ser mezquinos, la retoquitos se portó a la altura hizo su trabajo, su tarea su chamba. Me sentí representado. Se sacó la máscara hoy”, comentó.

Cabe indicar que ‘Peluchín’ la ‘bautizó’ como la nueva ‘Melissa Domínguez: “La Retoquitos le preguntó todo lo que queríamos saber y cuando ella Melissa Domínguez intentó darle la vuelta y enredarnos en su propia mentira. La retoquitos la retó y la puso al frente”, indicó.

