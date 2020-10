Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En defensa de Shey Shey. Janet Barboza respaldó a Sheyla Rojas tras enterarse sobre sus planes de demandar a Magaly Medina tras haberla ‘ampayado’ en su programa junto a Luis Advíncula.

Para Janet, la Urraca no ha hecho más que destruir la carrera de la exconductora de Estás en Todas, quien se ‘quedó sin nada’, tras perder su trabajo y anunciar su retiro de la televisión.

“Ninguna persona tiene que permitir que mancillen su honor y honra. Creo que Sheyla se demoró demasiado en tomar cartas en el asunto para defender su honor», indicó.

Mira también: Daniela desea lo mejor para Yahaira Plasencia: «Le ha costado tanto como a mí»

«Espero que se haga justicia por Sheyla, tiene todo mi apoyo y no solamente ella, sino todas aquellas otras mujeres que son víctimas del programa (‘Magaly tv: la firme’). Un espacio que difama, agrede y comercializa con la honra de las personas. No tiene límite, no lo conoce”, agregó poco después.

Asimismo, Rulitos destacó que la única persona que está amedrentando a la otra es Magaly al haber mancillado el honor de la ‘Leona loca’, además de destruir su reptuación.

«Sheyla está tratando de limpiar su imagen, le ha fregado la carrera y yo que ella invierto un poco de dinerito (en el proceso), pero de que se tiene que hacer justicia, se tiene que hacer justicia. No es justo que, porque a una mujer le guste viajar, conocer personas que tenga determinado poder adquisitivo, tomarse sus traguitos, bailar, nadie tiene derecho para etiquetarla de esto o lo otro».

Mira también: Hackers piden 5 mil dólares a Brenda Carvalho para recuperar sus redes sociales