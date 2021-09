‘Rulitos’ revela su peor decepción amorosa: “Lloré cuando me ‘adornaron’ y salió a nivel nacional”

Compartir Facebook

¡Pobrecita! Janet Barboza contó una fuerte confesión cuando le pusieron los ‘cachos’ a nivel nacional, la conductora rompió en llanto.

Janet fue la invitada especial del nuevo segmento del ‘Cuto’ Guadalupe, y reveló detalle a detalle sobre sus decepciones amorosas. Pero aseguró que ahora se siente muy feliz a lado de su pareja Miguel Bayona.

“Mi corazón está feliz, enamorada, lleno, tiene su media naranja, ya sabe qué quiere a esta altura de mi vida, busco mucha tranquilidad, quiero paz. Ya he tenido demasiada movida en mi vida. Estoy con pareja, ahora mi pareja está por Miami, se ha ido por dos meses”, contó.

Pero reveló lo mal que le fue en el amor, sobretodo cuando le fueron infiel y todo el Perú se enteró de eso: “Cuando me ‘adornaron’, eso salió nivel nacional y uno llora básicamente porque, definitivamente, es una humillación pública de que tú te enteres de que tu pareja te engañe, y con muchas personas al mismo tiempo. Y, según tú, eres la última en enterarte, cuando el Perú es testigo de todo. Es doblemente difícil”, expresó para un conocido diario.

NO RESPETA A LA ‘URRACA’

¡No se queda callada! La popular ‘Retoquitos’ desmintió sobre las supuestas peleas que tiene Melissa Paredes y aclaró que no se ha dejado de hablar tras los comentarios que tuvo sobre su edad.

“Melissa es una chica súper linda, Edson tiene mucho talento y Ethel el carisma. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena para sacar adelante el programa que tenemos y parte del estilo del espacio es chacotearnos entre nosotros”, indicó.

Aprovechó la oportunidad para arremeter contra Magaly, dejando a entrever que sí existe una rivalidad entre ellas: “Tengo 23 años en televisión, me he cruzado con todo tipo de personas. La única persona en televisión nacional con quien definitivamente no comparto ningún tipo de respeto, porque no tiene moral ni principios ya sabes quién es, sí, esa misma”, declaró para un diario conocido.

