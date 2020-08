Ruth Karina teme a contagiarse de coronavirus y se cuida

Compartir Facebook

Ante la ola de muerte de los artistas por la COVID-19, la cantante Ruth Karina reveló que sigue protegiéndose con todas las medidas de salubridad para evitar el contagio de este virus.

“Es terrible lo que viene pasando con los artistas, han partido varios, Tomas Espejo de Agua Marina, ‘La tigresa del Oriente’ que está mal, los cómicos ambulantes. Los doctores dicen que en algún momento nos vamos a contagiar todos, pero algunos lo recibiremos como una simple gripe o asintomáticos. Me preocupa realmente”, señaló la cantante.

“En mi casa nos seguimos cuidando, no bajamos la guardia. Hay mucha gente que veo que sale como si nada, que están en los canales, a mí me llaman de los canales pero yo solo acepto vía Skype nada de irme al set. Salvo que haya un sueldo y me den toda la seguridad porque hoy en día necesitamos trabajar pero nosotros los artistas no tenemos que desvivirnos por estar en un set porque no nos van a salir contratos como antes”, agregó la charapita. Asimismo, reveló que un familiar cercano fue víctima del coronavirus.

“Es preocupante y da pena porque los hospitales no tienen una cama UCI, sin ir tan lejos mi nuera perdió a su tía y abuelito, la llamaban y le contaban que no habían cama, que le pedían como 50 mil soles y hoy su papá ya regresó a su casa tras estar hospitalizado. Yo sigo cuidándome, estoy temerosa, evito salir, obviamente tengo que hacer mi vida pero no hay que bajar la guardia y a seguir cuidándonos”, acotó.

