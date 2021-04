Sacerdote canta canción contra el virus al ritmo de “Sopa de Caracol”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sergio Valdeverde, sacerdote de la Parroquia Cristo Rey del Universo, en San José, Costa Rica, modificó una popular canción para incentivar a sus fieles a que cumplan los protocolos necesarios contra el virus.

Al ritmo del distintito tema “Sopa de Caracol” del grupo hondureño Banda Blanca, el padre canta “sin la mascarilla, hay covid pa ti, hay covid pa mí”, al tiempo que decenas de asistentes a su parroquia observan y se motivan con la intervención del hombre.

También te puede interesar: Yahaira Plasencia recibe multa por fiesta en Cieneguilla: “Estoy asumiendo mi error”

El padre Sergio Valverde ya es conocido por tener un amplio repertorio musical en medio de sus prédicas, por lo que tiene experiencia en ese tipo de actuaciones, sin embargo, esta es sin duda una de las más aclamadas creaciones del cura.

“No te la vayas a quitar”, entona con entusiasmo mientras indica su mascarilla. “Te tienes que cuidar; te tienes que proteger; sino al hospital; vas a ir a parar”, interpreta el padre en su propia versión adaptada de la emblemática melodía que decidió cantar frente a sus feligreses.

También te puede interesar: “Salvar la vida de un joven es más importante”: Anciano muere tras ceder cama UCI

Las imágenes se han vuelto viral por la originalidad de Valverde, quien además transmite sus eucaristías a través de Facebook y seguramente, después de su creativa intervención, sumará más de algún nuevo religioso en su iglesia o en sus transmisiones en la red social.

Sacerdote renuncia a la iglesia en plena misa por una mujer: “Mi corazón se enamoró”

¡Insólito! Un religioso sorprendió a propios y extraños al anunciar en plena misa que dejaba el sacerdocio por una mujer.

A sus 42 años y tras media vida dedicada a la Iglesia, Riccardo Ceccobelli deja el hábito para poder vivir su amor con total libertad. “Estoy enamorado y quiero vivir este amor sin sublimarlo, ni alejarlo”.

Su historia ha sido muy comentada en su localidad y se han hecho eco del comunicado que emitió el sacerdote. “Mi corazón se enamoró, nunca he traicionado las promesas que hice, pero quiero intentar vivir este amor. No logro ser coherente, transparente y correcto con la Iglesia como lo he sido hasta ahora”.

Por otro lado, el obispo Sigismondi, le contestó con un mensaje de agradecimiento y de ánimo. “Agradezco a don Riccardo todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad como él mismo me dijo, le garantice la paz y la serenidad”.

MIRA TAMBIÉN: Virus de la India se hace resistente a las vacunas