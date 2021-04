Sacerdote renuncia a la iglesia en plena misa por una mujer: “Mi corazón se enamoró”

Compartir Facebook

¡Insólito! Un religioso sorprendió a propios y extraños al anunciar en plena misa que dejaba el sacerdocio por una mujer.

A sus 42 años y tras media vida dedicada a la Iglesia, Riccardo Ceccobelli deja el hábito para poder vivir su amor con total libertad. “Estoy enamorado y quiero vivir este amor sin sublimarlo, ni alejarlo”.

Su historia ha sido muy comentada en su localidad y se han hecho eco del comunicado que emitió el sacerdote.

“Mi corazón se enamoró, nunca he traicionado las promesas que hice, pero quiero intentar vivir este amor. No logro ser coherente, transparente y correcto con la Iglesia como lo he sido hasta ahora”.

Por otro lado, el obispo Sigismondi, le contestó con un mensaje de agradecimiento y de ánimo. “Agradezco a don Riccardo todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad como él mismo me dijo, le garantice la paz y la serenidad”.

Asimismo, el obispo ya ha hecho oficial la voluntad de Don Riccardo de comenzar las gestiones pertinentes para renunciar ante la Santa Sede y dimitir de sus funciones en la iglesia.

Don Riccardo Ceccobelli, 42 anni, ha chiesto la dispensa dal celibato sacerdotale e la riduzione allo stato laicale: https://t.co/fgVcq0h1H2 pic.twitter.com/DaqTGmZqqw — Sky tg24 (@SkyTG24) April 13, 2021

Una historia de Sebastián Antinelli, un joven argentino que devolvió $30 mil pesos argentinos que le depositaron por error, se volvió rápidamente viral por su noble acción.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo…”, escribió en joven en su cuenta de Twitter, luego de devolver la considerable suma.

Sebastián contó que recibió un mensaje de un desconocido que le explicaba que había puesto su número de cuenta por error al momento de realizar una transferencia.

