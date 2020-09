Sacerdote y más de 20 fieles fueron intervenidos por participar en misa

Compartir Facebook

Algunas personas continúan realizando actividades sin respetar las normas dispuestas por el Gobierno. Esta vez, un sacerdote y más de 20 personas participaban en la misa de mes de un pariente fallecido por la Covid-19, en ese momento fueron intervenidos por la policía en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

Hasta los jirones Mariscal Castilla y Jr. Inclán, llegaron agentes de la Policía Nacional y Serenazgo de Chilca para intervenir a las personas que desobedecían las medidas de bioseguridad decretadas por el Presidente Vizcarra, que prohíben cualquier reunión social o familiar dentro de las viviendas.

Durante la intervención, el sacerdote señaló a la policía que no estaban haciendo nada incorrecto. «Aquí no estamos exagerando las cosas… Lo hemos hecho en un campo abierto con el distanciamiento social…. No estamos aglomerados», señaló.

Todos los asistentes fueron trasladados a la comisaría y se les puso la multa respectiva por incumplir las normas sanitarias. En tanto, Edith Toribio, de 27 años, propietaria del inmueble quedó detenida por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de violación de medidas sanitarias.

MÁS DE 50 PERSONAS INTERVENIDAS EN FIESTA COVID-19

Sin embargo, ese no fue el único caso, hace unas semanas, más de 50 personas fueron intervenidas en estos últimos días, por la Policía Nacional del Perú (PNP), por participar en fiestas costumbristas de Huancayo y en diferentes reuniones sociales de la ciudad. Solo 20 fueron intervenidas y multadas cuando participaban de una Santiago, tradicional festividad del Valle del Mantaro.

Los intervenidos se encontraban en completo estado de ebriedad, con cajas vacías de cerveza a su alrededor y sin portar mascarillas, en altas horas de la noche, dejando de lado el cumplimiento de la distancia social necesaria para prevenir posibles contagios de covid-19. Todos ellos fueron sancionados con una papeleta por su irresponsabilidad.

CIUDADANOS IRRESPONSABLES

Huancayo tiene registrado cerca de 24 mil intervenidos y 12 mil ciudadanos multados por incumplir las medidas sanitarias durante el estado de emergencia.