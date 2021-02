Sagasti autoriza que se juegue la Liga 1 tras reunión con Gareca

Compartir Facebook

La reunión virtual entre el presidente de la República, Francisco Sagasti, y el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue clave para que el Gobierno diera marcha atrás y brinde la autorización respectiva para el retorno del fútbol. Así es, tras idas y venidas, el balompié nacional recibió la tan esperada luz verde y en las próximas horas debe comenzar la Liga 1.

Solo falta el anuncio oficial, luego de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Gareca y su comando técnico expusieron todas las medidas de bioseguridad que se tomarán en el desarrollo de los entrenamientos y de la competencia oficial en el fútbol peruano, para no correr riesgos de brotes de coronavirus.

Ricardo Gareca fue acompañado por Néstor Bonillo y Sergio Santín, quienes complementaron la exposición del director técnico ante la atenta mirada de Francisco Sagasti, quien aprobó las medidas que se le dieron a conocer para que no se interrumpa el fútbol profesional en el país, en vistas para los partidos de marzo de las Clasificatorias, los duelos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, como Liga 1.

Con ello, la Primera División tiene listo para volver a desarrollarse con normalidad lo que, a su vez, le permitirá al ‘Tigre’ contar con un universo de jugadores activos para lo que será la nueva fecha doble (en marzo), en la que la bicolor se medirá con Bolivia y Venezuela y urge sumar puntos.

OBLITAS: “EL FUTBOL NO ES FOCO DE CONTAGIOS”

Por otro lado, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, acompañado de Agustín Lozano, presidente de la FPF y Gustavo San Martín, titular del IPD, sostuvieron una reunión con la Premier Violeta Bermúdez y el Ministro de Educación Ricardo Cuenca, para tratar el tema de la vuelta del fútbol y los deportes federados. Oblitas respondió las declaraciones dadas por la Premier Violeta Bermúdez, dejando en claro que el fútbol y el resto de deportes no son focos de contagio de Covid-19, tal como señala el Gobierno.

“Está comprobado que el fútbol y la mayoría de deportes no son focos de contagio, insisto, es producto de una desinformación”, indicó Oblitas que agregó: “el índice de contagio es de 0.6% (en el fútbol peruano).

De ser los pioneros, nos hemos convertido en los parias de Sudamérica”. “Me llamó Agustín Lozano y me pidió que lo acompañe, no tenemos nada que ocultar. La doctora Bermúdez dijo que habían llegado jugadores contagiados del extranjero y eso es falso. No hay ni uno solo. Acá hacemos exámenes constantemente y el único que se contagió fue Ruidíaz, pero sucedió acá.

¿Qué hicimos? se le aisló en el hotel y a su familia, en su casa”, aseveró. Sobre la selección, Oblitas mencionó que la postergación de la fecha doble de marzo depende exclusivamente de la Conmebol. “Que se aplace la fecha doble de marzo depende de la Conmebol, la mayoría de los países están entrenando, menos nosotros.

El problema de Colombia es por el asunto de cómo ha crecido la pandemia, pero el fútbol no para. Si se aplaza la fecha doble de marzo, bienvenida, y todos estaríamos en las mismas condiciones”, sostuvo.