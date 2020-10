Said Palao a Rafael Cardozo: “Para mí, él es insignificante”

Compartir Facebook

Continúan los dimes y diretes entre la pareja de Alejandra Baigorria y Said Palao en contra de Rafael Cardozo. La pareja se mandó con todo por el supuesto liderazgo que ejerce dentro de uno de los dos equipos del reality.

En una entrevista para un medio de espectáculos, Said Palao, Rafael Cardozo no suma en el cuadro de “Combatientes”, pues siempre está peleando con los integrantes, precisamente con él y Alejandra Baigorria. Ahora, la opinión del brasileño no cuenta para nada.

“No es referente de nada. Para mí es insignificante si lo tengo en el equipo. Lo que sí me interesa es que si tiene influencia en el equipo y no hace nada. Él puede estar ahí y que cumpla su función como competidor, que es malo. Si quiere entrar a tomar decisiones, eso me molesta”, señaló Said Palao.

Por otro lado, Alejandra Baigorria señaló que Rafael Cardozo solo busca su propio interés y que no está identificado con el equipo.

“Es un doble cara. Solo mira su beneficio y la gente lo sabe, ni siquiera lo tengo que decir. Él no tiene la camiseta de los combatientes puesta, está donde los conviene; eso molesta. Rafael no te quiere en su equipo, se adueñó. Yo tampoco quiero estar donde Rafael”, mencionó la “gringa de Gamarra”.

Como se recuerda, Rafael Cardozo mantiene una disputa contra la pareja por un supuesto mal rendimiento dentro del reality. Sin embargo, la pareja se defiende, pues comentan que es Rafael nunca ha sido líder y trata de mandar en el equipo.

