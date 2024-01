Said Palao confiesa que él y Alejandra Baigorria quieren tener un bebé: «Está en planes»

La pareja del momento, Said Palao y Alejandra Baigorria, están dando que hablar. El ‘Samurai’ soltó la lengua y nos contó sobre los planes de ampliar la familia con un lindo bebé. Todo comenzó cuando su pequeña hija, Caetana, empezó a presionarlos después de que su papá le propusiera matrimonio a la ‘Gringa de Gamarra’.

Said Palao habla sobre tener un bebé con Alejandra Baigorria

La pareja del momento, Said Palao y Alejandra Baigorria, nos tienen en vilo con sus planes de familia. Resulta que Palao se soltó y nos reveló que la pequeña Caetana, hija de Said, está emocionada con la idea de tener un hermanito.

Said nos revela entre risas: «Ella está alegre porque me paraba molestando y me decía; ‘¿y el anillo, para cuándo?’… pensé que ya no me molestaría y ahora me dice; ¿y el hermanito, para cuándo?». Vaya, parece que la pequeña ya está emocionada con la idea de tener un hermanito o hermanita para jugar.

El ‘Novio del Año’ confesó que sí está en sus planes darle un hermanito a Caetana y a Alejandra. «Está conversado, tampoco está estructurado, pero está en planes (…). A mí mujercita u hombre es igual, es una bendición, pero Ale sí le gustaría tener un hombrecito», añadió Said.

Y no es todo, porque Said también nos adelanta que la llegada del bebé podría ser en aproximadamente un año o dos años. ¡Qué emoción! La pareja, que se comprometió en Filipinas a inicios de enero, nos tiene a todos ansiosos por ver crecer su amor y su familia.

Said Palao no se casará este año

Por otro lado, el ‘Samurai’ reveló que la boda con Alejandra no será este año, a pesar de la emoción del compromiso. «Estamos felices, Alejandra está contenta con todo. Ya hemos conversado algunas cosas sobre los preparativos de la boda y lo más probable es que sea el próximo año», compartió Said.

Said Palao confesó que él y Ale Baigorria no desean una boda a lo grande. «No queremos algo grande sino bonita, donde nos sintamos a gusto y los invitados también», mencionó. Pero, recordemos que Alejandra Baigorria no descartó que su boda sea televisada.

Parece que este 2024 traerá grandes noticias para Said Palao y Alejandra Baigorria. Estaremos atentos a todos los detalles de su boda y a cualquier novedad sobre la llegada de su futuro bebé.