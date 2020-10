Said Palao defiende a Alejandra Baigorria por denuncia de plagio

Compartir Facebook

Le fue con todo. La pareja de Alejandra Baigorria, Said Palao, no toleró que ‘la gringa de Gamarra’ sea acusada de plagiar un modelo de zapatilla y le respondió a la empresaria Stefania Garofalo.

Said Palao le mandó un mensaje directo a la empresaria que denuncia para dejarle claro que, en ningún momento, existió plagio de su modelo, ya que ella no es la autora de la zapatilla. Según Palao, dicho calzado ha sido sacado por marcas internacionales primero.

“Ella (Alejandra) no ha sacado, ni copiado tu modelo, menos los está vendiendo al por mayor con su marca. Te cuento un poco: el modelo lo hice yo. Sí, con referencia de tu modelo que está lindo, también he visto que tu modelo es referencia de marcas chéveres extranjeras. Me parece ‘paja’ que una marca peruana nueva, emprendedora las haga, pero para acreditarte un diseño y modelo en específico tiene que ser patentado por Indecopi”, le aclaró Palao a Garofalo.

Además, el chico reality le señaló que, su modelo de zapatillas es de mala calidad y anuncian cantidades que no tienen. Es decir, existe publicidad engañosa.

“Pones que tiene la mejor calidad de cuero, pero no lo son. La plantilla es de baja calidad y los venden a precio muy caro para el costo de producción. Engañar al consumidor está mal. Espero puedan rectificarse con lo que han dicho de Alejandra porque ya está tomando las vías legales por difamación”, amenazó Said Palao.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria se contactó con la empresaria para realizar la compra de 36 pares de zapatillas. Meses después, Stefania Garofalo se dio con la sorpresa que, “su modelo” era presentado como parte de la nueva colección de Alejandra Baigorria.

