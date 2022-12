Said Palao es captado en ‘arrumacos’ con guapa modelo

Compartir Facebook

Alejandra Baigorria estaría pasándola mal en estos momentos pues al parecer su pareja actual Said Palao habría sacado los pies del plato.

Y es que el programa de Magaly sacó a la luz unas imágenes donde se puede ver a Said disfrutando de un concierto junto a Fabio Agostoni y Jamila Dahabre.

Sin embargo, esto no sería lo que dejó a muchos sorprendidos pues Said fue captado bastante cariñoso junto a Melissa Biurnegalo, el ex chico reality la tomó de la cintura mientras le hablaba al odio bastante cerca.

Esto habría desencajado a Alejandra Baigorria su actual pareja pues la empresaria se encontraba vacacionando en Miami y se dejó ver en sus redes sola.

Es así que Magaly Medina no perdió la oportunidad para criticar la actitud de Said teniendo pareja.

“Si tú tienes novia, no estás agarrando así a otra mujer, qué pensará Alejandra Baigorria al ver estas imágenes de su Said Palao”, dijo la conductora.

Hasta el momento ni Alejandra ni Said han hablado al respecto, hasta el momento ambos se encuentran en una relación sentimental.

