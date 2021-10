Said Palao: “Le doy tranquilidad a Ale”

Compartir Facebook

El guerrerito Said Palao llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya” donde hará dupla con Mario Hart, y juntos se enfrentan a Hugo García y Patricio Parodi. Tras la grabación del reality de cocina, este habló de su mediática relación con Alejandra Baigorria y no descartó la posibilidad de formar una familia en el futuro.

–¿Mario Hart y tú hicieron buena dupla en la cocina?

Mario no sabe hacer nada en la cocina, pensé que en pleno siglo XXI todos los hombres ya sabían cocinar, por lo menos, freír un huevo. Nos tocó cocinar un plato complicado y, a pesar de que Mario nunca ha agarrado una sartén, no salió tan mal, hicimos un buen equipo en la cocina.

–¿Alejandra Baigorria te conquistó por el estómago?

No, Ale no es de cocinar muy seguido, pero cuando cocina lo hace bien, yo le he cocinado un par de veces, mi fuerte son las parrillas.

–Hablando de Ale, ¿qué le gusta a ella de ti?

A Alejandra le gusta mi forma de ser, la tranquilidad que le doy, también soy muy cariñoso.

–¿En un futuro te gustaría formar una familia con ella?

En un futuro sí, si las cosas con Ale siguen yendo bien, como están yendo, todo va caer por su propio peso, en un futuro sí pienso tener hijos y formar una familia, comentó Said Palao.

