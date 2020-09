Said Palao lloró tras ingresar al equipo de Los Guerreros

Compartir Facebook

Una difícil decisión para Said Palao. El chico reality no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras elegir unirse al equipo de Los Guerreros y dejar tanto a sus fans como a sus compañeros de Los Combatientes llenos de asombro.

El novio de Alejandra Baigorria explicó que decidió elegir este nuevo equipo no por nada relacionado a la Rubia de Gamarra, sino porque algunas personas en las que él confiaba, dejaron de creer en él.

«La decisión, no tiene nada que ver con que Alejandra se haya pasado al equipo de los guerreros. Sé separar lo que es una relación con el trabajo. Esta decisión, la tomó porque las personas que yo esperaba, no tuvieran fe en mí. Me voy a los ‘guerreros’”, reveló.

La situación no solo tomó por sorpresa a más de uno, sino que -de cierta manera- conmovió al conductor Gian Piero Díaz, quien explicó que tuvo sentimientos encontrados y se sintió desconsolado.

Asimismo, al momento de recibir la camiseta de colores amarillo con celeste, representativa de Los Guerreros, Palao no pudo evitar derramar algunas lágrimas sobre su rostro y su nuevo uniforme.

“Me duele en el alma tener que ponérmela, no me siento identificado. Pero hay algo que no puedo permitir, que una persona como Rafael tome decisiones como se les dé la gana. No entiendo, como Pancho Rodríguez no dice nada. Yo veo bastante felices a los combatientes que no esté, aplauden, al único que veo triste es a Pancho”, agregó.

