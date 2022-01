Said Palao no tendrá hijos con Alejandra Baigorria este año: “Vamos a enfocarnos en nosotros”

Compartir Facebook

El hermano de Austin Palao reveló estar más enfocado en sus proyectos laborales y personales, por lo que no tiene planes de convertirse en padre este año.

Said Palao y Alejandra Baigorria llevan varios años de relación y en todo ese tiempo, se han preocupado en más de una ocasión por la familia que formarán. Ellos sí tienen planes de tener hijos propios, pero parece que este año no será el indicado.

El hermano de Austin Palao explicó que tiene prácticamente planeado todo su año para cumplir sus metas personales. Y no solo él, sino que Alejandra también está con mucho trabajo y ahora no tendría tiempo para ser madre.

“Tú sabes que tener un hijo cambia 180 tu vida, entonces primero queremos enfocarnos un poquito más en nosotros, en los proyectos que cada uno tiene como persona”, comentó Said.

Said se animó a detallar algunos de los planes que tiene, los cuales involucran su entrenamiento para representar al Perú en Judo. “Bueno, yo voy a estar de viaje estos primeros 4 meses, voy para el cumpleaños de mi hija, regreso a Miami a seguir entrenando y luego tengo campo de entrenamiento en Austria, en Dinamarca, en España, hay bastantes planes y cositas”, comentó.

¿Nace un nuevo amor? Said Palao y Alejandra Baigorria hablaron del posible romance entre Flavia y Austin Palao, luego del junte que habrían hecho por Año Nuevo juntos.

El chico reality le preguntó a su hermano por las imágenes que salieron donde se le veía con Flavia, sin embargo, prefirió no decir nada al respecto. En tanto, la ‘gringa de Gamarra’ dijo que le encantaría que pase algo más entre la rubia y su cuñado.

“Saldría un hijo hermoso de ellos dos. Perfectos. Estoy diciendo no más. A mí me gusta como concuñada”, manifestó Baigorria.

“Es una chica súper linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona, pero yo no tendría ningún problema. Es más, con la flaca que quiera estar mi hermano yo sé que sabrá escoger a una buena chica. El que debe elegir es él y yo apoyarlo al 100%”, agregó Said.

