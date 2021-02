Said Palao pasa a sentencia por hacer pirueta en reto de altura

Compartir Facebook

No le dejan pasar una. El “chico reality”, Said Palao, pasó a sentencia en el programa de competencia, Esto es Guerra, debido a una pirueta fallida que realizó en un reto de altura.

La pareja de Alejandra Baigorria se disponía a cumplir el juego para ganar puntos. Sin embargo, el competidor tuvo la idea de realizar una peligrosa maniobra para lucirse, a pesar que la conductora Johanna San Miguel le dijo que no.

Al tocarle su turno, Said Palao optó por darse una voltereta en el aire y caer en la colchoneta. No obstante, el “combatiente” tuvo mucha suerte, pues al hacer la pirueta no pudo controlar la velocidad del giro por lo que cayó de cara, poniendo en riesgo su integridad física.

“Sí la maniobra era arriesgada, no calculé bien el giro. Y a lo había calculado antes y la colchoneta está para eso, pero sí se que me excedí. Mil disculpas”, mencionó Said antes de conocer su futuro.

Esto no fue bien recibido de buena manera por el Tribunal de la producción, ya que consideraron que la maniobra era muy peligrosa y se decidió pasarlo a sentencia porque existía una regla, la cual rompió.

