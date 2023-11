¡Orgullo peruano! Said Palao se corona como el campeón nacional de judo y lo celebra en redes

Said Palao sorprende y llena de orgullo a sus seguidores y familiares tras coronarse campeón nacional de judo.

El chico reality viene demostrando que el deporte es un estilo de vida y que representar a su país en la disciplina que más le gusta lo ha motivado a superarse día tras día.

Orgulloso por un logro más

Said Palao hace noticia tras anunciar a través de sus redes sociales que campeonó en el deporte de judo, y es que el modelo viene dedicándose a esta disciplina desde hace ya algún tiempo.

«Campeón nacional 81 kilos de judo muy feliz por este logro», dijo inicialmente en su publicación.

Además, recalcó el apoyo de las personas que lo quieren, admiran y respetan por haber sido su apoyo y motivación en ese largo proceso para poder ganar la competencia pues tenía rivales a su nivel que logró derrotar.

«Agradezco a mi familia y amigos por todo el apoyo los quiero mucho. Se vienen más campeonatos por querer ganar», finalizó Said.

Asimismo, algunos chicos reality felicitaron a la pareja de Alejandra Baigorria por este logro que le costó preparación y esfuerzo constante.

«Diría que me sorprende, pero no !!! Respeten a el campeón tlv hermano mío», dijo Facundo González; «Brutal», agregó Pancho Rodríguez; «Eres un campeón un deportista disciplinado un ejemplo !! Te amo así calladito tu das tus pasos», dijo Alejandra Baigorria orgullosa de su pareja; «Nuestro campeón a seguir con todo hermano», agregó su hermana Lorelein Palao.

Este es solo un logro más para el chico reality quien no solo demuestra su fuerza y dedicación en ‘Esto es Guerra’ sino también fuera y en el deporte que lo apasiona.

Said suspendido de ‘EEG’

Este miércoles 22 de noviembre, Esto es Guerra dio inicio a su gran semifinal. Guerreros y combatientes lucharon en diversas pruebas para quedarse con el puntaje más alto al final del día, sin embargo, la polémica no podía faltar.

Por ello, y ante la vehemencia en el juego, Said Palao hizo un justo reclamo a favor de los combatientes, ya que Karen Dejo estaba lanzado las bolsas en el juego. El combatiente mostró su enojo y lo hizo saber directamente a la producción.

«No es posible que dejen que los guerreros hagan lo que se les da la gana. Una cosa es que la bolsa se caiga de causalidad y otra es que Karen la tire desde la colchoneta. O sea, los guerreros pueden hacer en el programa lo que se les da la gana y producción no pone el alto», señaló Said Palao.

La pareja de Alejandra Baigorria cometió el “error” de mencionar a la producción en su reclamo, algo que por regla del programa no pueden hacer. Debido a esto, Mister G le comunicó al “Samurai” que estaba suspendido del programa. “Said Palao queda suspendido del programa. Hay una regla y hay que cumplirla”, indicó la voz en off.

Esta situación no fue del agrado de ningún combatiente, en especial de Said Palao, quien, ante la injusticia, alzó su voz y amenazó a la producción del reality. «Ojo, que no solo a la semifinal, no vuelvo a la final. No regreso a la final», indicó totalmente mortificado.