Said Palao se despide de EEG para participar en Campeonato Nacional de Judo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality Said Palao se mostró emocionado porque participará en el Campeonato Nacional de Judo que se realizará el miércoles 8 de diciembre. Según se pudo conocer, el modelo buscará ocupar de los tres primeros lugares para formar parte de la selección peruana.

“Voy a participar en el campeonato nacional selectivo para obtener un cupo en la selección nacional. Los tres primeros puestos representarán al Perú el próximo año, donde habrán varios campeonatos internacionales. Yo ya lo hice antes, así que me encantaría volver a defender los colores de mi país”, declaró.

También puedes ver: ¡Ya es oficial! Chile aprueba el matrimonio igualitario

Ayer lunes 6 de diciembre, después de dejar el set de Esto es guerra, Said Palao confesó que se ha preparado para este campeonato mientras estaba en el programa competencias.

“Lamentablemente, la pandemia no me permitió regresar antes, pero ahora quiero dejarlo todo en el campo. El deporte es algo que me apasiona y lo voy a seguir haciendo”, detalló.

Cabe recordar que Said Palao no es nuevo en este deporte. “Es una disciplina que retomé, he representado al Perú en varias oportunidades y he sido campeón nacional, pero lo dejé hace ocho años por trabajo, estudios. Y cuando quise retomar, la pandemia nos fregó a todos. Ahora he vuelto y estoy más que feliz”, manifestó.

También te puede interesar: «Tiene que respetar», Magaly le manda su ‘chiquita’ a Melissa Klug por chotear a Youna

Said Palao: “Le doy tranquilidad a Ale”

Said Palao fue consultado por la sazón de Alejandra Baigorria: «No, Ale no es de cocinar muy seguido, pero cuando cocina lo hace bien, yo le he cocinado un par de veces, mi fuerte son las parrillas».

El modelo también se refirió al trato con la empresaria de ‘Gamarra’. «A Alejandra le gusta mi forma de ser, la tranquilidad que le doy, también soy muy cariñoso.

Mira también: “Lo estoy viendo con mis abogados”, Andrea Luna evalúa acciones legales contra Pietro Sibille