Said Palao tiene singular gesto con Macarena Vélez por su cumpleaños

¿Y Alejandra? En pleno cumpleaños de Macarena Vélez, el chico reality, Said Palao, tuvo un singular gesto con su ex pareja, a pesar de que ha mandado miles de indirectas por su nueva relación con Alejandra Baigorria.

Sin embargo, quizás por el hecho de llevar “la fiesta en paz”, Said Palao no dudo en manifestarse por su cumpleaños número 27 de la modelo, quien continúa celebrándolo en las playas del norte del país.

Macarena Vélez publicó un video donde agradece a todas las personas que se han acordado de su onomástico. En el clip, se puede ver algunos saludos de sus amigos y personalidades que no dudaron en expresarles sus deseos.

La publicación tuvo muchas reacciones, incluso, su ex pareja, Said Palao le dio un “me gusta” a dicho post. Según un medio de espectáculos, el chico “reality” interactúo con el video, a pesar de ya no ‘seguir’ a Macarena Vélez. ¿Cómo se habrá dado cuenta de la publicación? La respuesta es incierta, pero llamó la atención de varios.

Quien sí no dudo en comentarle una publicación a Macarena fue el hermano de Said, Austin Palao. En una foto, el hermano mencionó “solo falta el arcoíris”. La respuesta no se hizo esperar, pues “Maca” le contestó con unos corazones.

Como se recuerda, Macarena ha preferido alejarse de todos los escándalos y entredichos que ha tenido e irse a las relajantes playas del norte. Ahí ha recibido sus 27 años, sin saber nada de la farándula.

