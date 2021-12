Said Palao viaja para ver a su madre pero sin Alejandra Baigorria

Compartir Facebook

El ‘chico reality’ Said Palao alistó maletas y se fue directo a los ‘Yunaites’ para reencontrarse con su madre y pasar las fiestas de Año Nuevo y es que el modelo no ve continuamente a su progenitora por temas laborales, sin embargo lo que aquí llamó la atención es que no fue con Ale.

Recientemente la parejita se dejó ver más unida que nunca en Navidad pues Alejandra Baigorria usó sus redes para publicar unas tiernas y románticas fotos junto su galán quien no se ha despegado de ella desde que sufrió el accidente en su tobillo.

Pero ahora Said decidió visitar a su madre quien reside en Miami, sin embargo no se vio la presencia de la rubia modelo quien anteriormente confesó que se lleva muy bien con su suegra.

«Una aventura más», fueron las palabras del ‘chico reality’ dejando a la duda el destino al que iría por lo que le pregunto a sus seguidores adonde creían que se iba y acertaron en el lugar.

El hermano de Austin Palao llegó a Miami, EE.UU., dónde vive su mamá Maria Quejia, y tuvieron una emotiva reunión por fiestas de fin de año, al compartir un abrazo y beso ante el lente de la cámara.

Al parecer el influencer viajo solo a ver a su madre pues tampoco se vio la presencia de Austin Palao quien hace poco acaba de llegar al Perú después de su paso por Turquía.

Hasta el momento la ‘Rubia de Gamarra’ no se ha pronunciado sobre el tema pues ambos andan juntos de arriba abajo pero lo que si es cierto es que el amor sigue creciendo en ambos jóvenes.

Said Palao consiguió medalla de bronce en Judo: “solo dos meses de preparación”

El chico reality Said Palao ha dado que hablar no específicamente por algún asunto en el programa de competencias ‘Esto es guerra’, sino más bien por su medalla conseguida en un Campeonato Nacional de Judo.

“Logramos ganar medalla de bronce en el nacional adulto de judo, después de 9 años de no haber competido y solo dos meses de preparación. Un pequeño paso para lo que se viene con una mejor preparación prometo mejores resultados, pero representando mi país. No puedo dejar de agradecer a @vidalsolano @senshijudocluboficial que me estuvo entrenando y apoyando desde el primer día, a @alonso_wong10 por hacer que en poco tiempo suba más mi nivel siendo un buen uke , a la @judoperu por brindarme las instalaciones A1 de la videna, a mi familia y amigos que han estado siempre pendiente por mi resultado”, escribió Said Palao.