Daniel Salaverry busca paralizar investigación

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, dijo que el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, presentó una medida cautelar ante el Noveno Juzgado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para detener la investigación iniciada en su contra por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la semana de representación.

“Me acaban de informar que también ha presentado una medida cautelar para que se paralice todo y que no se toque nada. Entonces, se indica que la corte primero resuelva la acción de amparo. Esto es obstaculizar un proceso administrativo del Congreso”, expresó.

EL QUE NO LA DEBE…

Sánchez explicó que Salaverry quiere paralizar el proceso pero no puede solicitar la nulidad del informe final.

“El 29 de mayo presenta esta acción de amparo, pero no objeta ni pide la nulidad del informe final, sino que no se le investigue. Me preocupa porque él como presidente debe querer que esto se solucione ya”, añadió.

Indicó que, de ser declarada procedente, el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días a Salaverry ya no sería analizado por el pleno del Congreso e impediría seguir avanzando en las indagaciones.

¿VENGANZA POLÍTICA?

Indicó que la actuación de Salaverry evidencia una “incoherencia” porque al comienzo colaboró con la investigación y luego sorprendió con la acción de amparo.

Según el presidente del Congreso, el informe que recomienda suspenderlo es una venganza política de Fuerza Popular y del Apra, bancadas que no le perdonan haberse opuesto a sus intereses políticos.

EL DATO

Negó que la Comisión de Ética sea usada como una herramienta de venganza política. “Hemos respetado el debido proceso”, afirmó. Ayer se leyó el informe final que recomienda la suspensión de Salaverry por 120 días.