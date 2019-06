Daniel Salaverry en ojo De la tormenta

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry intentó neutralizar las investigaciones en su contra, al invitar a la presidenta de la comisión de Ética, Janeth Sánchez, a integrar una plancha para postular a la mesa directiva del Parlamento, en julio próximo.

La sorpresiva invitación de Salaverry se dio hace dos meses, cuando ya era investigado en Ética por las denuncias de falsear datos sobre una semana de representación en Trujillo. “Se conversó en su momento”, afirmó Sánchez al confirmar el hecho.

Precisó que ella fue a hablar con Salaverry por otros temas, pero durante la charla, éste le sugirió integrar una lista de candidatos, con él como postulante a la reelección en la presidencia. Sánchez indicó que “sería irresponsable dar una declaración sobre cuál ha sido la intención del congresista”.

“No creo que hubo intencionalidad o en todo caso no lo sentí, nunca se habló de eso”, anotó. “No hubo intencionalidad de sortear o canjear una cosa por otra, no he sentido una mala intención que él pretendiera ir a la reelección de la Mesa Directiva”, expresó.

PIDE DISCUTIR

Sánchez reveló que ya remitió un oficio a la presidencia del Congreso, solicitando que esta semana el pleno discuta el informe aprobado en Ética por el caso Salaverry. “También tenemos dos casos más para ver. Se ha presentado una carta indicando que se prioricen los informes de la comisión”, manifestó.

“Si se tiene la posibilidad de hacerlo, yo creo que es necesario. Recordemos que no estamos viendo cualquier caso. Estamos viendo el caso del presidente del Congreso, ya eso (le) correspondería a la Junta de Portavoces”, indicó.

EL DATO

Salaverry presentó una acción de amparo contra el informe de Ética que recomienda suspenderlo 120 días y hoy interpondrá una medida cautelar, con la intención de detener el proceso de sanción parlamentaria.