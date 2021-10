Sale bono de S/ 26,400 para levantar tu casita

Compartir Facebook

Miles de peruanos harán realidad el sueño de la casa propia. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de Techo Propio, informó que otorgará un Bono Familiar Habitacional (BFH) de S/ 26,400 para un total de 11,363 hogares del país.

Este importante programa, cuya segunda convocatoria se lanzó a nivel nacional, está destinado a las familias de menores recursos económicos, que cuenten con un terreno propio o aires independizados y que se encuentren inscritos en Registros Públicos.

De acuerdo a la convocatoria, las familias que sean aceptadas, serán calificadas dentro de los “Grupos Familiares Elegibles” del Bono Familiar Habitacional (BFH) y deberán cumplir una serie de requisitos establecidos, para acceder a este beneficio económico.

REQUISITOS

-Tener un terreno o aires independizados propios, inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes para construir la vivienda.

-No contar con otro terreno o casa a nivel nacional

-Participar en la Convocatoria en la provincia donde se encuentra la vivienda o terreno.

-Elegir una Entidad Técnica (ET) autorizada por el Fondo Mi Vivienda para construir la vivienda, luego de haberse inscrito en el Programa y firmar el Contrato de Obra con la ET. Una vez que se desembolsa el Bono a la ET se iniciará la construcción de la vivienda

el dato

Para inscribir al Grupo Familiar, acercarse a las oficinas y centros autorizados a nivel nacional del Fondo Mi Vivienda. Presentar el DNI del jefe de familia y de su cónyuge o conviviente y contar con los datos completos de todos los integrantes de la familia.