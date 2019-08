Sale del penal Castro Castro y busca a su ex para matarla

Giancarlo Andía

Con apenas unas horas en libertad, César Miguel Herrera Riveros, buscó con un arma a su ex pareja para matarla porque no lo fue a visitar cuando se encontraba preso en el penal. Al sujeto, no le importó que su víctima lo haya denunciado antes por agresión y hasta por tentativa de Feminicidio y que contaba con medidas de protección.

Sale de Castro Castro

“Te crees viva, ¿por qué no me fuiste a ver?”, no dejaba de repetir Herrera Riveros, cuando a mitad de semana llegó hasta la vivienda de su ex conviviente en el asentamiento humano de Huáscar. El viernes 09, Cesar Herrera abandona el penal Miguel Castro Castro, donde estuvo preso por Robo y tenencia ilegal de armas, al día siguiente fue intervenido por desobediencia a la autoridad y el domingo ya buscaba a su pareja; de iniciales Y.S.V.R. para matarla. La rápida acción de policías de la comisaría de Santa Elizabeth, al mando del mayor Ricardo Vargas, permite capturar al ex reo en flagrancia. “Se sentía con el derecho de buscarla, decía que la casa de ella era su casa”, expresó un agente interviniente.

Se ríe de medidas de protección

La Policía también confirmó que el primero de enero del 2014, Herrera Riveros atacó con un cuchillo a su ex pareja, tras una pelea de celos. Aquella vez, la hermanita de 8 años de la atacada, avisó a gritos a la Policía y familiares, para evitar que se consume el feminicidio. Ya en el 2013, Herrera había sido intervenido por daños físicos. “Parece que desde esa fecha hasta la actualidad, la muchacha tramitó las medidas de protección, pero a él no le importaba”, cuentan las fuentes.

MIMP interviene

Representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llegaron a la comisaría para asesorar a la víctima legal y psicológicamente. La investigación quedará a cargo del Cuarto Juzgado de San Juan de Lurigancho, que ya emitió el pedido para que Herrera Riveros regrese a la cárcel.

El dato

Una mujer llegó a la dependencia policial y dijo ser la actual pareja del sujeto. “Conmigo tiene un hijo, con la chica tuvo dos. No entiendo por qué actuó así”, aseveró