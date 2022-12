Salen a la venta por Año Nuevo piñatas de Dalia Durán

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Dalia Durán viene siendo motivo para festejar en estas fiestas y es que en el portal de entretenimiento de Instagram dulas Samuel Suárez mostró a sus seguidores la creatividad de los peruanos para generar ingresos.

Mira también: ¿Dónde solicitar un préstamo personal estando reportado en Infocorp?

Es así que estamos recorrió las calles del centro de Lima para demostrarle creatividad encontrando piñatas con el rostro de la cubana Dalia Durán y ex pareja de John Kelvin quién se hizo conocida tras denunciar al cantante por agresión física psicológica y sexual.

Samu mostró que las piñatas vienen siendo un ‘boom’ pues el que menos ese llevar a casa su piñata de salía para Estas fiestas que se acercan.

“Esta no la encontré en ningún otro local, dice, Dalia Durán, tú no eres víctima de nada, me dejaste por los suelos… me retracto de lo que dije”, de esta forma Samuel Suárez presentó la piñata de la cubana.

Y es que no solamente cuenta con el rostro de la cubana sino también con frases que dijo como por ejemplo ‘me retracto de lo que dije’.

Así como también han salido a la venta las piñatas de John Kelvin con frases propias del cantante.