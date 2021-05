Salen más denuncias sobre caso de jeringas vacías

Compartir Facebook

Nuevos casos de uso de jeringas vacías en la vacunación de adultos mayores contra el Covid-19 siguen apareciendo. Uno de ellos es del ciudadano Jorge Luis Rivas Gómez. Él reveló que siente temor de que a su progenitora no le hayan puesto correctamente la segunda dosis de Pfizer.

Contó que la primera dosis su madre la recibió en la playa de estacionamiento Miller, en el interior del hospital Rebagliati, y la otra el último viernes. “Yo sacaba el celular cuando me doy cuenta que de frente le estaban poniendo la vacuna y con las justas llegué a grabar”, relató.

VIDEO LOS DELATA

Otra joven, identificada como la usuaria verónica JRG, denunció en Twitter que una enfermera le impidió grabar la vacunación de su madre en el IPD de San Juan de Miraflores. Mientras, la comunicadora Romina Camacho, también dijo en esa red social que al revisar el video de la inmunización de su mamá descubrió que la “la jeringa estaba vacía”.

FISCALÍA CHEQUEA

La Fiscalía confirmó que abrió investigación por dos casos: uno del Campo de Marte y otro registrado en el Estadio Monumental de Ate. Delito cometido sería peculado que se castiga hasta con 15 años de cárcel.

DESCARTAN MAFIA

En tanto, el Minsa descartó un presunto “tráfico de vacunas”. “No hay forma de hacer un tráfico de vacunas por todos los controles que existen. (…) La población debe saber que nadie se puede llevar la vacuna en una jeringa porque sería inútil, hay una cadena de frío que debe mantener la vacuna”, afirmó Arturo Granados.

Expresó que el personal de salud debe cumplir con el conteo de frascos, jeringas, dosis excedentes de la vacuna, entre otros pasos, al finalizar la jornada de inmunización. El Minsa hoy emitirá un informe al respecto.

DIRIS LIMA ESTE: “NO ES POSIBLE COLOCAR AIRE”

Y la directora de la Diris Lima Este, Antonieta Alarcón, manifestó que estos casos se habrían dado por una “descoordinación”. Exhortó a los enfermeros y pacientes a estar atentos ante cualquier irregularidad en el proceso de inmunización. Señaló que no es posible colocar aire en las jeringas que se utilizan para vacunar a la población debido a que son retráctiles. “La jeringas que tenemos son retráctiles, quiere decir que se aplica con la aguja y si no hay solución no se aplica nada, no funciona”, sostuvo.