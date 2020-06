¿SALES CON TUS HIJOS A LA CALLE?

Compartir Facebook

Desde el lunes 18 de mayo, el Estado permite que niñas y niños menores de 14 años puedan salir a la calle por 30 minutos estén acompañados de un adulto que debe asumir su cuidado. Pero ello no significa dejar de mantener los cuidados para prevenir contagios del Covid-19 fuera de casa.

Lavarse las manos, usar mascarilla, desinfectarnos al regresar a casa son cosas que todos debemos hacer. Pero si cuentas con un niño en casa que ya empezó a salir a la calle, hay algunos cuidados adicionales que debemos aplicar. Frente a ello, la Dra. Daniela Samaniego, pediatra de la Clínica Anglo Americana, nos recomienda:

-Recordar siempre la rutina de limpieza: Reitere a los niños que deben evitar tocarse los ojos y la boca antes haberse desinfectado y al volver a casa tener una rutina de limpieza a seguir. Es mejor llevar contigo alcohol en gel para desinfectarle las manos durante el paseo y recuerda que no se recomienda mascarillas en menores de 2 años por riesgo de asfixia.

–Explícales por qué no deben estar en contacto con otros niños: Probablemente están acostumbrados a salir al parque donde hay otros niños, están en contacto con juegos y comparten juguetes. Esto no puede darse ahora y hay que explicarles que en cada familia hay riesgos y no podemos exponernos ni exponerlos y que también tienen restricciones en su salida y cuidados como los que tenemos en casa.

-Evitar ir a sitios concurridos: Como los parques, y si al salir vemos aglomeraciones tomar otro camino. Evitar usar las bancas o los juegos del parque, ya que todas las superficies que toquen podrían estar contaminadas.

–Hazles entender que aún no acaba la pandemia: Poder salir a la calle no significa tener menos cuidados que antes. Es importante que los niños sepan que aún hay peligros y más aún cuando están fuera de casa.