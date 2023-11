¡Salieron de la manito! Así fue la fallida reunión entre Dina Boluarte y el presidente estadounidense Joe Biden

Dina Boluarte, presidenta de la República del Perú, había solicitado un permiso al Congreso de la República para viajar a Estados Unidos por distintos motivos. Entre los cuales resaltaba su supuesta reunión con el mandatario norteamericano Joe Biden. Ante ello, el pedido fue concedido y la mandataria Boluarte salió del país para encontrarse con su homólogo. Sin embargo, la anunciada «reunión bilateral» nunca se llevó a cabo. ¿Qué fue lo que pasó? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Emergencia! Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a SJL y SMP por el alto índice de crímenes

El breve encuentro entre Dina Boluarte y Joe Biden

Recientemente se filtraron imágenes del encuentro entre la mandataria peruana Dina Boluarte y el presidente estadounidense Joe Biden. Ambos tenían pactado juntarse para llevar a cabo la «reunión bilateral», sin embargo, esto no se llegó a dar. Además, la Cancillería había anunciado que este encuentro sería mucho más largo y no tan breve como resultó al final. Cabe resaltar que en la agenda de Dina Boluarte sí figuraba el encuentro con Biden, no obstante en la lista del presidente norteamericano no figuraba el nombre de nuestra presidente por ningún lado.

Ante esto, diversos personajes políticos empezaron a pedir información verdadera sobre qué fue lo que se coordinó o en qué instancia se quedó la confirmación de la reunión, tal como lo hizo la congresista Norma Yarrow. Cabe resaltar que Dina Boluarte había solicitado el permiso para viajar a Estados Unidos, sin embargo, el hecho de que el nombre de la mandataria peruana no esté en la lista de Joe Biden dejó mucho en qué pensar.

También te puede interesar leer: ¡Emergencia! Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a SJL y SMP por el alto índice de crímenes

¿Motivo para vacancia?

En otro momento, se puso en duda si este sería un motivo para vacar a la presidenta de su cargo. Dina Boluarte ha viajado en cuatro ocasiones fuera del Perú para cumplir ciertas actividades «en nombre de la Nación» y para «fortalecer relaciones bilaterales». Pero lo cierto es que la mandataria estaría sumado más enemigos que amigos durante las últimas semanas, por lo que surge la pregunta: ¿se podría plantear una vacancia en su contra?

«No existe claridad en la Constitución sobre si hay causal para sancionar a Dina Boluarte por lo que pasó en Estados Unidos. En mi opinión, si bien no existe algo explícito, me queda claro que, por lo menos, existe responsabilidad política constitucional por pedir permiso sobre una agenda que no fue tal. A Dina la protege el artículo 117, por lo que ninguna denuncia constitucional procedería porque está gobernando, a pesar de que se le puede acusar de todo y ser encontrada responsable», explicó el constitucionalista Luciano López a un medio local.