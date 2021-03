Salvaje desfigura con cuchillo a su sobrina

Compartir Facebook

Una adolescente de 16 años tiene más de sesenta puntos en el cuerpo tras ser atacada con un objeto punzocortante por su tío dentro de su vivienda en San Juan de Lurigancho. Según la madre de la víctima, no era la primera vez que Ever Tamani Marín (28) amenaza y ataca a un miembro de la familia. El sujeto fue detenido por la Policía.

El terror fue tanto que la señora Janet hasta ahora no entiende cómo su hija pudo tener la valentía para grabar con su celular a su tío ebrio con cuchillo en mano. Los hechos ocurren la madrugada de ayer, dentro de la vivienda ubicada en la avenida el Sol, hasta donde la muchacha llegó a visitar a sus tíos maternos.

Con un cuchillo en mano, Ever Tamani se para a un lado de las camas de su sobrina y su hermana. “O sea que tú me grabas, ¿por qué me grabas?, se le escucha decir entre balbuceos al sujeto ebrio en actitud desafiante.

NO QUERÍA TOMAR

“Él ataca a mi hija porque no quería tomar. La cogió del cabello para tirarla dos veces contra un espejo, ahí en el piso la sigue agrediendo para cortarla en la cara, pecho, manos. Su tía Jany salió a defenderla y también fue atacada”, explica la señora Janet. La agresión dejó en la menor con 47 puntos en la mano, además de cortes grandes y profundos en el rostro.

En tanto, Ever Tamani fue detenido por personal de la comisaría de la Huayrona dentro de la casa. Él se hizo el dormido y luego lloró delante de su familia para pedir perdón. La familia de la menor pide ahora todo el peso de la ley para Ever Tamani, pues temen que de salir libre los buscará para cumplir con sus amenazas de muerte.

La jovencita, que trabaja en el emporio de Gamarra, en La Victoria, necesita ayuda psicológica y varias cirugías.