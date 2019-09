Salvajes asesinan a jovencita en chifa de Ate Vitarte

El domingo un padre de familia. Ayer una adolescente murió a manos de delincuentes que le dispararon durante el asalto al chifa de su familia en Huaycán, Ate Vitarte. Según los agraviados, la muchacha quiso salir a pedir ayuda y desató la furia criminal de los facinerosos.

Ella se las ingeniaba para dividir su tiempo en estudiar y apoyar a su familia en el negocio que con tanto esfuerzo día a día sacaban adelante. La madrugada del lunes, Lucy Raquela culminaba sus labores en el negocio de sus tíos cuando tres delincuentes armados irrumpieron violentamente para asaltar a todos los presentes.

HORA DE CIERRE

“Ya estábamos por cerrar el local, yo cenaba con mi sobrinito de dos años y me agacho para acomodar su zapatilla, en eso me cogen del cuello y otro hampón me apunta de frente con el arma. Sin compasión porque estaba con el bebé en brazos, me tiran al piso y me golpean. Sacan el dinero de mi bolsillo, el celular, se van corriendo y disparan”, cuenta un tío de la muchacha.

La joven de 17 años entró en pánico y en su afán por pedir auxilio caminó hacia la puerta, pero uno disparo de los delincuentes le impacta en el tórax de entrada y salida.

EN MOTOTAXI

Pese a los esfuerzos de sus familiares, que la llevan al hospital más cercano, la adolescente murió a los pocos instantes por la gravedad de las heridas y una hemorragia interna.

Los deudos cuentan que Lucy admiraba mucho a Gastón Acurio y quería estudiar para convertirse en una reconocida chef. Apenas la semana pasada celebró su cumpleaños.

Los asesinos de la muchacha se dieron a la fuga en una mototaxi azul.

EL DATO

Enardecidos vecinos lograron intervenir a un sospechoso, sindicado de conducir el vehículo menor y fue entregada a la Policía, para su identificación.