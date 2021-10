Samahara Lobatón asegura que Jesús Barco es más maduro que el padre de su hija

Compartir Facebook

La hija de Melissa Klug destacó el gran trabajo de Jesús Barco e incluso lo comparó con Youna el padre de su hija y afirma que es más maduro.

La ex chica reality elogió al novio de su mamá sorprendiendo a todos los televidentes del programa Mujeres al Mando e incluso realizó una comparación con Youna.

“Jesús es un hombre maduro, el papá de mi hija tiene 22 años y lo que demuestra Jesús es que se lo traga en madurez con 24 años… cómo no voy a poder hablar si yo convivo con ellos todos los días.. para mí ellos tienen una relación estable”, aseveró.

Pero eso no fue todo, Samahara aseguró que Jesús es más maduro que Youna: “Si yo pongo en una balanza la madurez de Jesús es distinto, se ha puesto los pantalones bien puestos y lleva una familia de cinco hijos que no son de él. Seamos realista, él es una figura super linda en mi casa”, concluyó.

MELISSA DESCARTA EMBARAZO

Melissa Klug salió al frente a descartar los rumores de un posible embarazo tras una publicación de Jesús Barco con un misterioso mensaje en Instagram. La empresaria indicó que dicha publicación fue porque recibió su auto.

“Todavía no hay novedades en ese sentido. Cuando Dios lo mandé, será bienvenido”, aseguró para un diario conocido.

Además reveló que su boda de ensueño es en el Caribe, con un vestido blanco y en compañía de toda su familia: “Todavía no hay fecha, pero tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar al Caribe, que me encanta, hay que ahorrar porque no quiero que mi boda sea por canje, aunque no tengo nada en contra del canje porque trabajo con muchas marcas y eso me favorece, deseo que ese momento sea especial”, aseveró

QUIERE AGRANDAR LA FAMILIA

Melissa Klug y Jesús Barco ya pasaron el año de relación y ahora están próximos a casarse ¿Qué faltaría? Al parecer para Melissa en esa línea de tiempo, lo que seguiría es tener un bebé junto al futbolista.

O al menos eso fue lo que dejó entrever en redes sociales, al hacer el famoso juego de preguntas y respuestas. Melissa quiso responder algunas de las interrogantes de sus seguidores y hablar con ellos.

“¿Quieres ser mamá otra vez?”, fue la pregunta que recibió Melissa y que definitivamente no dudó en responder porque tenía la respuesta muy clara. “Sí, me encantaría”, respondió

Melissa, con un “sí” que estaba grande de tamaño como para que no pasara desapercibido.

Melissa Klug ya tiene 5 hijos, 3 mujeres, 2 hombres y una nieta, hija de Samahara Lobatón. Por lo que de tomar la decisión de salir embarazada, tendría a un sexto retoño rondando por la casa.



