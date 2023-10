«Prometo hacerte feliz», Samahara Lobatón celebra a lo grande el cumpleaños de su hija

Samahara Lobatón celebró a lo grande los 3 añitos de su engreída acompañada de sus familiares y amistades más cercanas.

La influencer no dudó en hacerle realidad la fiesta de cumpleaños que su hija le había pedido con sus princesas favoritas provocando la ternura en redes sociales.

Un año más de vida

A través de la cuenta de Instagram de Samahara Lobatón se pudo apreciar lo que fue el cumpleaños de Xianna quién disfrutó hasta más no poder su día.

La influencer compartió todas las fotografías que los asistentes publicaron en sus redes, además asistieron personajes conocidos del medio como Vanessa López y Andrea San Martín con sus respectivos hijos.

«Feliz cumpleaños amor de mi vida eres mi amor más bonito de esta y todas mis vidas», empezó diciendo Samahara en redes.

Incluso le dedicó otro emotivo mensaje a su hija prometiéndole que siempre la hará feliz a pesar de todas las adversidades que se le presenten.

Mira también: ¡Contundente respuesta! Jorge Luna y Ricardo Mendoza a Miguel Vergara: “Si se le ofreció dinero, que se sienta privilegiado”

«Gracias por regalarme 3 años siendo tu mamá. Gracias Dios por regalarme a este ángel. Feliz cumpleaños mi reina prometo hacerte feliz el resto de tu vida», finalizó.

Asimismo, todas las hermanas de Samahara asistieron al cumpleaños de su sobrina, no se sabe si Melissa Klug también asistió pese a todas las diferencias que ha tenido con Samahara.

Orgullosa de su labor de madre

Samahara Lobatón nuevamente causa revuelo en sus redes sociales al dedicarle un extenso mensaje a su hija y por resaltar su rol como madre pues considera que ha sido una mujer valiente y fuerte tras convertirse en madre a los 18 años.

La influencer ha sido duramente criticada estos últimos meses por no ser un buen ejemplo para su hija, esto debido a la pelea mediática que hasta el día de hoy tiene con Youna, el padre de su hija.

Es así que la influencer ha decidido hacer oídos sordos a las críticas de diversos usuarios quienes consideran que ha expuesto demasiado a su engreída con las diferencias que tiene con Youna.

«A días de cumplir 3 añitos, la niña que me dio vida y me curó el alma. Perdóname hija mía no soy perfecta, pero intento ser la mejor por ti», empezó diciendo la influencer.

Mira también: ¡Al borde del llanto! Emilio Jaime aparece en redes conmovido por noticia ¿Qué pasó?

Asimismo, recordó que tras quedar embarazada desde muy joven ha hecho todos los esfuerzos para que su rol de madre no le quede grande.

Y así pueda ser suficiente para su hija quien es el motivo por el que ella sale adelante.

«Hoy volteo y nos miró hace dos años y me digo a mí misma lo orgullosa que estoy por ser tan buena madre y haber salido adelante con una bebé teniendo solo 18 años», dijo Lobatón.